Российский актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов в разговоре с NEWS.ru назвал Алишера Моргенштерна «неразумным подростком» в силу молодости. Таким образом артист прокомментировал интервью рэпера телеведущей Ксении Собчак в шоу «Осторожно: Собчак», в котором он заявил, что не понимает масштабного празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Он (Моргенштерн. — NEWS.ru) ещё очень молодой человек, и отсутствие информации по поводу истории нашей страны, в которой он живёт, — не его вина, и вина тех, кто его учил, образовывал и воспитывал. Надо смотреть туда, а не на изречения юного, совершенно неразумного подростка. Там нужно начинать спрашивать, откуда ноги растут. Где учился, кем воспитывался, — отметил Певцов.

Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил в интервью телеведущей Ксении Собчак, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По мнению музыканта, необходимо двигаться к победам в IT и космической отрасли.

«Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются – не знаю, может, это скрепы какие-то?» – рассказал Моргенштерн в интервью для YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

На вопрос телеведущей, что для него означает победа в Великой Отечественной войне, он ответил, что это «круто», но необходимо больше побед в других сферах.

«Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но что-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад», – резюмировал Моргенштерн.

В свою очередь Собчак заявила в Telegram, что в интервью с Моргенштерном они поговорили о свадьбе, обысках, маме и разобрали с психологом комплексы рэпера.

«Этот боевик имеет богатую предысторию. Я долго приглашала Моргенштерна на разговор, а он уворачивался под разными предлогами. Дошло до публичной пикировки на премии «Муз-ТВ», которая дала повод прессе посудачить о нашей вражде. «К тебе я приду только за деньги!» (Ага, щас!) Как выяснилось позже, его команда была КАТЕГОРИЧЕСКИ против интервью именно мне: «Кому угодно, но только не Собчак!» – почти прямая цитата. Но прошло время, Моргенштерн окреп, нарастил броню и решился. Могу говорить пока только за себя, но оно того стоило», – написала телеведущая.

По ее словам, в интервью будет возможность увидеть настоящего Моргенштерна «без бесконечных инфернальных образов».

«Он классный! Хотя и пытается это тщательно скрывать. Встречайте нового Моргена! Который хочет уйти со сцены, завести детей и избавиться от бремени славы», – уточнила она.

В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.

Напомним, против Моргенштерна возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и "Family". Рэпер комментировал возбужденное против него дело за пропаганду наркотиков, отметив, что суду и экспертам «предстоит послушать очень много отличной музыки». В июле полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера.

Рэперу Моргенштерну следует обратить внимание на собственные траты, вместо того, чтобы критиковать ежегодное празднование Дня Победы, посоветовала депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру». Она также добавила, что мнение такого ограниченного человека, как Моргенштерн, не должно влиять на историю и жизнь народа России.

Российский рэпер Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак и заявил, что считает бессмысленным празднование Дня Победы. «Я тебе честно скажу — я вообще не понимаю вот этого вот праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — сказал артист.

Ограниченное мнение

Бессараб уверена: традицию празднования Дня Победы необходимо продолжить, поскольку это одно из главных событий в истории России. И ориентироваться здесь на мнение таких одиозных фигур как Моргенштерн, точно не стоит.

«Нашим селебрити стоило бы обратить внимание на собственные траты, — заметила политик. — Если они так против чрезмерных расходов — пусть не отмечают свои праздники, но не трогают ценности русского народа. Очень жаль, что наша молодежь и ее кумиры не знают о великих и знаменательных датах, которые были и остаются в российской истории. Я могла бы напомнить Моргенштерну о полете в космос, изобретении телефона, множества вакцин, которые неоднократно спасали мир, о наших достижениях в искусстве, в культуре. Да, и о военных достижениях тоже, о наших победах — мы редко сами начинали войны, но часто их заканчивали. Так что ограниченное мнение Моргенштерна, на мой взгляд, не должно влиять на историю и жизнь народа России».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в беседе с «Газетой.Ru» выразила недоумение по поводу слов рэпера Моргенштерна, который заявил, что не считает целесообразным «тратить миллионы» на празднование победы в войне, завершившейся более 75 лет назад.

«Для меня вообще не понятно, как человек, родившийся в нашей стране, мог выдавить из себя такие умозаключения — это значит, что, первое, он вообще не учился в школе и второе, что в его семье абсолютно не было людей, которые воевали. Но такого быть не может, скорее всего, он просто этим не интересовался, ну и, может быть, не хранят эту память в семье абсолютно, потому что говорить так о войне, которая затронула каждую семью, и до сих пор еще люди интересуются, ищут, ждут, ходят на могилы… Рассуждать таким образом, на мой взгляд, это вообще антигражданская позиция, просто антигражданская», — сказала она.

Цунаева также заинтересовалась замечанием рэпера о том, что на празднование Дня победы тратятся миллионы. По ее словам, если Моргенштерн никогда не интересовался историей праздника, то «откуда он знает, сколько на него тратиться и на что конкретно тратится». Она подчеркнула, что музыкант просто хотел привлечь к себе внимание.

«Я думаю, что это просто конъюнктурное такое заявление в очередной раз привлечь к себе внимание, вот и все. Печально, что, конечно, это говорит молодой человек, выросший в нашей стране, и которого слушают молодые люди. Это очень печально», — добавила она.

Председатель Президиума Общественной организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Москвой 24 эмоционально отреагировал на слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы. По его мнению, у рэпера "в голове нет ничего святого".

"Я считаю, что Моргенштерн и его поколение – оно потерянное. Это люди, которые выросли, когда был развал нашего общества, развал всего того, на чем воспитывались предыдущие поколения. Поэтому у этого человека ничего святого в голове нет, кроме идиотских вопросов по поводу того, зачем это праздновать", - сказал он.

По словам Липового, День Победы – это святой праздник, который обязательно нужно отмечать из года в год.

"Мы должны праздновать его как можно больше, знать и изучать историю войны, историю государства, иначе, если мы не будем знать свою историю, мы будем обречены пережить ее заново", – подчеркнул он.

Слова Алишера Моргенштерна о ежегодном праздновании Дня Победы является отражением мнения внушительной доли российской молодежи, не понимающей ценностей предыдущих поколений. Такое заявление сделал адвокат рэпера Сергей Жорин, комментируя слова исполнителя о бессмысленности 9 мая, в интервью «Пятому каналу».

«Я бы в данном случае призвал общественность не осуждать его. Я и сам не согласен с такой его позицией по данному вопросу, но понимаю, что нужно не наказывать его за это, а как-то все-таки объяснить. Потому что Алишер олицетворяет нынешнюю молодежь — многие молодые люди действительно что-то не понимают, не знают», — приводятся в материале слова Жорина.

Адвокат отметил, что на самом деле Моргенштерн хороший парень, который просто привык говорить то, что думает. На основе этого Жорин призвал всех не «уничтожать» рэпера и согласных с ним людей в интернете, а поступить мудро и, возможно, изменить его мнение. По словам адвоката, российской молодежи необходимо более подробное, яркое и аргументированное просвещение, чтобы они понимали значение и важность Дня Победы.