Крым обратился к Минздраву России за помощью

В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса, передает РИА «Новости».

Власти республики запросили у Минздрава России новые партии вакцины. Сейчас в регионе осталось 150 тысяч доз – их хватит на 10 дней.

Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская сообщила, что в последнюю неделю в республике наблюдается повышенный спрос на вакцинацию. Минздрав Крыма уже направил запрос в федеральное министерство здравоохранения на дополнительную партию вакцины.

По словам Романовской, новая партия должна быть доставлена на текущей неделе.

Ранее власти Крыма заявляли, что для достижения коллективного иммунитета в республике необходимо привить 700 тысяч человек.