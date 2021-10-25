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Крым обратился к Минздраву России за помощью

Вероника Полынина
11 минут назад

В Крыму почти закончилась вакцина от коронавируса, передает РИА «Новости».

Власти республики запросили у Минздрава России новые партии вакцины. Сейчас в регионе осталось 150 тысяч доз – их хватит на 10 дней.

Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская сообщила, что в последнюю неделю в республике наблюдается повышенный спрос на вакцинацию. Минздрав Крыма уже направил запрос в федеральное министерство здравоохранения на дополнительную партию вакцины.

По словам Романовской, новая партия должна быть доставлена на текущей неделе.

Ранее власти Крыма заявляли, что для достижения коллективного иммунитета в республике необходимо привить 700 тысяч человек.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 590 707 крымчан, двумя компонентами - 527 258 человек. Для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения - 1 212 687 человек. Повторную вакцинацию прошли 29 904 жителя республики.

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Общество,Видео,Елена Романовская,Минздрав РФ,РИА Новости,
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