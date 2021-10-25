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Вирусолог объяснил, кто переносит дельта-штамм бессимптомно

Анна Безрукова
29 минут назад

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев пояснил, что дельта-штамм коронавируса могут без каких-либо симптомов перенести люди, у которых сильный врожденный иммунитет, или те, кто уже перенес другие варианты инфекции. Об этом сообщает издание «Москва 24».

Вирусолог объяснил, кто переносит дельта-штамм бессимптомно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экспертам, выявить процент таких носителей «дельта»-штамма крайне трудно, так как для этого потребуется поголовное тестирование граждан.

«При текущем количестве вакцинированных и переболевших вряд ли более четверти от заразившихся переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. С учетом повышенной агрессивности дельта-варианта, я полагаю, этот показатель уменьшился», — поделился мнением Скулачев.

Также эксперт отметил, что вероятность течения коронавирусной инфекции без симптомов также во многом зависит от дозы полученного вируса

«Если вируса мало, то выше вероятность того, что он либо будет побежден организмом полностью, и тогда вообще не случится никакого заражения, или заболевание будет протекать бессимптомно. Это свойственно как для дельты, так и для всех остальных штаммов», – добавил он.

Кроме этого, специалист отметил, что болезнь может протекать без каких-либо проявлений также из-за вакцины от коронавируса.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов заявлял, что рост заражений и смертности от ковида в России обусловлен опасностью штамма дельта.

Общество,Максим Скулачев,Владимир Чуланов,МГУ,
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