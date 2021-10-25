Обязательная вакцинация для ряда граждан введена в 84 регионах России

«Сегодня они приняты уже в 84 субъектах РФ совершенно обоснованно с тем, чтобы люди, которые имеют контакт с большим количеством потребителей, не могли создать им угрозу, не могли создать им риски в случае, если кто-то заразился и работает с покупателями… с кем-то ещё, кому оказывают услугу», — приводит РИА Новости её слова в эфире Первого канала.