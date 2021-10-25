Аксенов заявил о стрессе в медицине

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что медицина находится «в стрессе» от количества вызовов скорой и поручил увеличить число экипажей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее глава полуострова поручил увеличить число пунктов вакцинации от COVID-19, чтобы ликвидировать возникшие очереди за прививкой. Аксенов отметил, что граждане должны иметь возможность получить инъекцию без какого либо ожидания.

Напомним, что в Крыму продолжается рост числа заболевших. Максимальное суточное число заражений было выявлено 24 октября – тогда в республике лабораторно подтвердили 655 новых случаев заражения. Антирекорд ежедневно обновляется со 2 октября, когда в Крыму зафиксировали 421 случай.

С 25 октября в регионе ввели дополнительные меры из-за пандемии — бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах возможно лишь с помощью сертификата о вакцинации или QR-кода. Такие же меры необходимы при посещении ресторанов, столовых, салонов красоты, фитнес-клубов, кинотеатров и других учреждений.