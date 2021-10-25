В России обеспокоились покупкой Украины британских ракет

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сделал заявление, что Москва воспринимает серьезно сообщения о возможных поставках Британией в Украину ракет.

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«Вполне возможно. Мы читаем эту информацию. В определенных условиях, когда желали бы поднасолить – особенно англичане – нашей стране, этого может произойти. Но должны быть красные линии», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также Константин Гаврилов отметил, что «следует к данной теме серьезно относиться и держать ситуацию под контролем».

Ранее сообщалось, что украинские власти ведут переговоры с Британией о приобретении ракет Brimstone для украинских кораблей. По сведениям издания, сторонами обсуждается возможность установки ракет Brimstone стоимостью примерно 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. В Министерстве обороны Британии подтвердили данные о поставках ракет Brimstone Украине, и уточнили, что речь идет о сделке, которая была заключена в июне этого года.