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В России обеспокоились покупкой Украины британских ракет

Анна Безрукова
56 минут назад

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сделал заявление, что Москва воспринимает серьезно сообщения о возможных поставках Британией в Украину ракет.

В России обеспокоились покупкой Украины британских ракет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вполне возможно. Мы читаем эту информацию. В определенных условиях, когда желали бы поднасолить – особенно англичане – нашей стране, этого может произойти. Но должны быть красные линии», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также Константин Гаврилов отметил, что «следует к данной теме серьезно относиться и держать ситуацию под контролем».

Ранее сообщалось, что украинские власти ведут переговоры с Британией о приобретении ракет Brimstone для украинских кораблей. По сведениям издания, сторонами обсуждается возможность установки ракет Brimstone стоимостью примерно 138 тыс. долларов за каждую на украинских самолетах. В Министерстве обороны Британии подтвердили данные о поставках ракет Brimstone Украине, и уточнили, что речь идет о сделке, которая была заключена в июне этого года.

Как пишет издание The Times, Британия предоставит ракеты класса «земля – земля» для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов по мере того, как будет расширяться партнерство между государствами после Brexit. Разработанные международным консорциумом Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) ракеты смогут поражать «рой» целей в одно время и будут размещаться на судах, которые находятся на вооружении ВМС Украины.

Общество,Министерство обороны,
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