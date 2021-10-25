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Брать пример с космонавтов: психолог назвал способы пережить изоляцию

Елена Прошина
44 минуты назад

Доктор психологических наук Евгений Моргунов посоветовал брать пример с космонавтов в период нерабочих дней, чтобы избежать ссор с близкими во время нахождения дома. Как отметил эксперт в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», людям стоит составить распорядок дня и по возможности не работать одновременно.

Брать пример с космонавтов: психолог назвал способы пережить изоляцию
Фото: flickr.comflickr.com

Моргунов подчеркнул, что по сравнению с предыдущими ковидными ограничениями ситуация изменилась и у людей есть больше возможностей, чтобы исправить свой режим времени.

«Когда несколько членов в семье одновременно работают в дистанционном режиме, есть смысл составить какой-то внутренний распорядок дня: одни члены семьи работают больше, а другие отдыхают в это время. Когда одновременно все работают, не очень хорошо получается», — рассказал психолог.

Также Моргунов призвал перенять опыт космонавтов, которые и сейчас пребывают на МКС одновременно в ограниченном пространстве.

«Еще в прошлом веке прорабатывались режимы, когда космонавты вроде бы находятся в одном пространстве, но они независимы. Вплоть до того, что меньше смотрят друг на друга и больше находятся спиною друг к другу. Такие простые хитрости могут дополнительно снять напряженность», — отметил эксперт.

Отдельно Моргунов посоветовал во время нахождения дома не злоупотреблять антидепрессантами, а использовать народные способы снятия напряжения: пить чай с мятой и добавлять туда пустырник.

Общество,Евгений Моргунов,Радиостанция "Говорит Москва",
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