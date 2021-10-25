Власти Москвы прокомментировали дефицит товаров из-за нерабочих дней

В московских магазинах в последние выходные перед нерабочими днями был отмечен наплыв покупателей. При этом дефицита товаров в связи с ужесточением ограничений не ожидается, заявил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Власти Москвы из-за роста заболеваемости коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Приостановка работы коснется сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров, за исключением продовольственных магазинов, торговых точек с товарами первой необходимости и аптек. Театры и музеи продолжат работу, но пускать туда будут только по QR-кодам.

«В выходные мы наблюдали увеличение числа покупателей в торговых центрах и в продуктовых магазинах», - заявил Немерюк.

При этом руководитель департамента торговли и услуг Москвы заверил, что дефицита товаров не предвидится.