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В Севастополе выставят блокпосты от непривитых туристов

Алиса Селезнёва
1 час назад

На въездах в Севастополь будут развернуты блокпосты для проверки QR-кодов у въезжающих город. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, пишет «Интерфакс».

В Севастополе выставят блокпосты от непривитых туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня в России был зафиксирован новый антирекорд по заражениям COVID-19. По данным оперштаба, за сутки было подтверждено 37 930 случаев коронавируса, что стало новым максимумом с начала пандемии. Общее число инфицированных выросло до 8 279 573. Также за сутки из-за коронавирусной инфекции скончалось 1 069 человек. Из-за сложной эпидемиологической ситуации президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город на время вынужденных ковидных каникул.

«На период нерабочих дней предлагаю установить пункты на въезде в город - блокпосты, которые у нас были ранее, с целью контроля у людей QR-кодов, говорящих о вакцинации, либо о перенесенном заболевании. То же самое, что мы нашим гражданам предъявляем внутри города», - заявил сегодня в ходе совещания Развожаев.

По словам главы города, эта мера позволит ограничить турпоток и предотвратить рост заболеваемости в регионе из-за наплыва людей без прививок, которые могут разместиться в частном секторе.

«Севастопольцы будут сидеть дома, соответственно, приезжие без справок, разместившись в нелегальных средствах размещения, будут продолжать создавать неблагоприятную ситуацию. Этого допустить нельзя», - подчеркнул губернатор.

Общество,Михаил Развожаев,Владимир Путин,Интерфакс,
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