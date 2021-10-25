Путин дал поручения по борьбе с COVID-19

Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

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"Оказывать поддержку субъектам РФ, в которых складывается сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией (COVID-19), с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", - заявил глава государства.

Также в число нововведений, которые поручил ввести президент, вошли такие меры:

• по всей России клубы и заведение общепита должны быть закрыты с 23:00 до 6:00;

• главы регионов и предприятий должны обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты;

• сотрудники в возраста старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания должны быть переведены на удаленку;

• регионам рекомендовано пускать в определенные организации только по документам о вакцинации или перенесенной коронавмрусной инфекции. Список организаций правительство и регионы составят совместно.