Путин дал поручения по борьбе с COVID-19

Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Оказывать поддержку субъектам РФ, в которых складывается сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией (COVID-19), с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", - заявил глава государства.
Также в число нововведений, которые поручил ввести президент, вошли такие меры:
• по всей России клубы и заведение общепита должны быть закрыты с 23:00 до 6:00;
• главы регионов и предприятий должны обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением зарплаты;
• сотрудники в возраста старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания должны быть переведены на удаленку;
• регионам рекомендовано пускать в определенные организации только по документам о вакцинации или перенесенной коронавмрусной инфекции. Список организаций правительство и регионы составят совместно.
Кроме того, Путин дал поручение кабмину обеспечить "ежесуточный мониторинг доступности лекарственных средств, включая медицинский кислород, и медицинских изделий для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных и стационарных условиях".