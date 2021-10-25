В РФ обновлен суточный максимум заразившихся COVID

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки до 37 930, что стало новым максимумом с начала пандемии. Общее число инфицированных выросло до 8 279 573, рассказали журналистам сегодня, 25 октября в федеральном оперативном штабе по борьбе коронавирусом.

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В относительном выражении прирост новых случаев достиг 0,46%.

Количество вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 20 690. В общей сложности с начала пандемии выздоровели 7 186 611 человек.

Доля выписанных пациентов, по информации штаба, сократилась до уровня 86,8% от общего числа заразившихся.

Количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на 1 069 против 1 072 днем ранее, до 231 669.

В результате в стране уже седьмой день подряд регистрируется больше тысячи смертей от новой болезни в сутки.

Условная летальность заболевания (итоговую можно будет установить только после окончания эпидемии) сохранилась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Также сегодня ранее сообщалось, что в Московской области отмечается новый антирекорд по заражениям COVID-19. Число новых инцидентов заражения коронавирусом в Подмосковье увеличилось за сутки на 3 127, что стало максимумом с начала пандемии. В общей сложности в регионе выявили 502 283 инфицированных, отмечается в обнародованных 25 октября данных оперативного штаба.