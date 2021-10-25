В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+16° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 85.25
Войти в почту

Минздрав: в России пик Сovid-19 еще не достигнут

Елена Прошина
29 минут назад

Пик осенней волны коронавируса в России еще не достигнут. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов в интервью «Интерфаксу».

Минздрав: в России пик Сovid-19 еще не достигнут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика», — сказал эксперт.

Чуланов подчеркнул, что дальнейшее развитие пандемии коронавируса зависит от того, как в российских регионах будет идти вакцинация от COVID-19, а также от соблюдения противоэпидемических мер.

Также эксперт отметил, что высокая смертность от заражения инфекцией в России связана с «дельта»-штаммом. По словам Чуланова, при нем риск летального исхода вырос в 2,3 раза.

Напомним, что последние недели в России почти ежедневно обновляются антирекорды по числу новых случаев заражения.

23 октября федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил о 37 678 новых случаях заражения, что является максимумом за все время пандемии в стране. В тот же день был зарегистрирован рекорд по числу смертей среди пациентов с COVID-19 – 1075 человек.

Общество,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители