Минздрав: в России пик Сovid-19 еще не достигнут

Пик осенней волны коронавируса в России еще не достигнут. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов в интервью «Интерфаксу».

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«В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика», — сказал эксперт.

Чуланов подчеркнул, что дальнейшее развитие пандемии коронавируса зависит от того, как в российских регионах будет идти вакцинация от COVID-19, а также от соблюдения противоэпидемических мер.

Также эксперт отметил, что высокая смертность от заражения инфекцией в России связана с «дельта»-штаммом. По словам Чуланова, при нем риск летального исхода вырос в 2,3 раза.

Напомним, что последние недели в России почти ежедневно обновляются антирекорды по числу новых случаев заражения.