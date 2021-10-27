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Гинцбург дал оценку эффективности «Спутника V» против новой мутации COVID-19

Деловая газета "Взгляд"иещё 14
54 минуты назад

Вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта», заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против новой мутации COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гинцбург заявил, что «Спутник V» эффективен «против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», передает РИА «Новости».

Детская вакцина от COVID-19 прошла испытания в России

По его словам, новые варианты «дельты» появляются постоянно, но пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятую долю процента.

Ранее в Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2.

Общество,Александр Гинцбург,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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