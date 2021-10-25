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2,5 миллиона москвичей попали под ковид-ограничения

Анна Безрукова
20 минут назад

В Москве с 25 октября начинают действовать новые коронавирусные ограничения, ранее введенные мэром Сергеем Собяниным. Они затронут большую часть жителей столицы, сообщает РИА Новости.

Так, с 25 октября этого года и до 25 февраля будущего года на дистанционный режим работы были отправлены сотрудники в возрасте старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями. В мэрии уже подсчитали, что речь идет минимум о 2,5 миллионах человек.

Кроме этого, на такой же период работодателей, действующих на территории Москвы, обязали перевести на удаленный режим работы минимум 30% от общего количества работников, в том числе всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключением станут только те работники, присутствие которых на рабочих местах критически важно для функционирования предприятия.

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При этом требование о переходе на дистанционную работу не распространяется на вакцинированных и перенесших коронавирус сотрудников, а также на персонал медорганизаций, предприятий оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и ряда других стратегических отраслей.

Работодателям рекомендовано в первую очередь переводить на удаленный режим занятости невакцинированных и не болевших сотрудников, находящихся в предпенсионном возрасте, а также тех, кто по состоянию здоровья входит в категорию повышенного риска. Граждане, находящиеся в командировке или в отпуске, также могут быть включены в 30% персонала, переводимого на удаленку.
Общество,Видео,Сергей Собянин,Роскосмос,Росатом,РИА Новости,
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