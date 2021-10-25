20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: как сделать Сочи курортом мирового уровня

Привлекательные льготы для бизнеса и выгодные условия для отдыха и перелета помогут сделать Сочи крупнейшим туристическим кластером на планете, уверен общественный деятель Дмитрий Давыдов.

В проекте «20 идей по развитию России» Давыдов выдвигает предложения, которые позволят Сочи превзойти признанные города-лидеры в сфере развлечений, моды, шопинга и туризма.

Автор рассчитывает, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.

Так, по мнению Давыдова, на территории Сочи необходимо установить налог на прибыль в размере 1%, обязательные отчисления из фонда оплаты труда в размере 1%, отменить налог на недвижимость, налог на выигрыш и налог на дивиденды.

Кроме того, в городе нужно существенно упростить требования по получению лицензий, разрешений и сертификаций для осуществления любого вида деятельности, в том числе на строительство, а также ввести мораторий на проведение проверок бизнеса, установить безвизовый режим для большинства туристов, снять ограничения на ввоз и вывоз валюты и отменить требования по декларированию при ввозе денег.

По мнению Давыдова, льготный режим необходимо установить на 20-30 лет, но при ряде условий он может быть продлен еще на 5-10 лет. В перечень таких условий, в частности, входит использование 100% российских товаров и услуг при проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании объектов. Другим условием может стать признание объекта лучшим в мире в своем направлении.

Налоговые льготы сделают Сочи максимально привлекательным для инвесторов. К примеру, прибыль от сдачи торговых площадей в аренду будет облагаться налогом по ставке 1%. Это привлечет как застройщиков, так и будущих арендаторов, а впоследствии и туристов, которые смогут купить в Сочи товары ведущих мировых брендов дешевле, чем в Париже или Дубае.

Давыдов предлагает развивать в Сочи направления, связанные с проведением концертов мировых знаменитостей, мюзиклов, фестивалей, выставок, конференций и собраний; открывать в городе отели, рестораны и ночные клубы, которые смогут привлечь шеф-поваров и диджеев с мировыми именами, а также построить лучший в мире парк аттракционов для семейного отдыха.

По мнению автора «20 идей», Сочи сможет привлечь международных операторов казино, которые будут предоставлять игрокам уникальные бонусы и выдавать самые привлекательные кредиты. Город предоставит казино максимально выгодные условия, что позволит построить «самые роскошные и помпезные казино» в мире.

Особое внимание Давыдов уделяет созданию в Сочи авиационного хаба и лучшего аэропорта в мире по аналогии с воздушной гаванью Сингапура.

Общественник отмечает, что цены на авиабилеты в Сочи из-за налоговых льгот должны существенно снизиться. В совокупности с безвизовым режимом это приведет к мощному росту туристического потока. Помимо тех туристов, которые приезжают непосредственно в город, Сочи может стать интересным для туристов, которые путешествуют с длительными пересадками.

По мнению Давыдова, в Сочи нужно возвести аэропорт, который будет привлекать туристов, летящих из США, Великобритании и стран ЕС в сторону Индии, Китая, Юго-Восточной Азии и Австралии, и наоборот.

Общественник предлагает превзойти аэропорт Сингапура, который славится огромным количеством бесплатных полезных вещей: стойками с компьютерами, массажными креслами для ног, кинотеатрами, музыкальными комнатами, садами под открытом небом, детскими площадками, бассейном и т.д.

Также в проекте предусмотрено развитие пляжного отдыха в Сочи. Для этого общественник предлагает начать очистку моря по самым современным технологиям и привлечь в город все виды предпринимательской деятельности, связанной с отдыхом и спортом: яхт-клубы, парусные регаты, аквапарки, гольф-клубы, горнолыжные курорты, дайвинг, парашютный спорт, аренда машин класса люкс, Ferrari клуб и др.