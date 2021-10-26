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СМИ: в России может появиться система выявления драк, ДТП и курения по видеокамерам

ТК «Звезда»иещё 6
26 минут назад

В некоторых городах России к концу следующего года может появиться система, распознающая драки, факт курения и ДТП, и способная оповещать экстренные службы, передает ТАСС. Об этом агентству сообщил гендиректор компании-разработчика Андрей Теленков.

В РФ появится видеосистема отслеживания курения
Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look PressKonstantin Kokoshkin Global Look Press

«Мы разработали систему, которая позволяет распознать до 10 различных действий человека, а также взаимодействий распознаваемых объектов - человека и автомобиля, то есть ДТП с пешеходами и машинами. Эта технология сможет автоматически с городских камер определять факт падения человека и оповещать экстренные службы», - сообщил Теленков.

Также, по словам Теленкова, система уже проходит тестирование.

«Рассчитываем, что в крупных городах в России и в мире, где покрытие видеокамерами достаточное, такие системы появятся до конца следующего года. В этом году мы некоторым нашим заказчикам даем их на тестирование», - уточнил гендиректор.

Теленков сообщил прессе, что разработки компании определяют с точностью от 80 до 95 процентов различные действия человека: бег, курение, драку и другие.

Ранее стало известно, что в России создадут систему, которая поможет вычислять курильщиков в неположенных местах. Новое программное обеспечение намерены внедрить в уже существующую систему видеоаналитики. Она будет фиксировать нарушения в режиме реального времени.

Общество,ИТАР-ТАСС,
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