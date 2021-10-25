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40 тысяч в день: вирусолог о пике новой волны ковид

Алиса Селезнёва
45 минут назад

Пик новой волны коронавируса будет достигнут в декабре и россиянам предстоит увидеть «жесткие» цифры заболеваемости. Об этом радио Sputnik заявил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

40 тысяч в день: вирусолог о пике новой волны ковид
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Чепурнова, в своем прогнозе он ориентируется на прошлогоднюю волну COVID-19, которая была осенью и зимой.

«Тогда она вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть "жесткие" цифры», - подчеркнул он.

Вирусолог отметил, что «мечтал бы ошибиться», но не исключает достижение отметки в 40 тысяч заболевших коронавирусом в день.

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«Я боюсь загадывать, достигнет ли количество заболевающих отметки в 40 тысяч в день или нет. Все будет зависеть от того, где на самом деле окажется пик», - пояснил Александр Чепурнов.

Он также подчеркнул, что пик заболеваемости может быть достигнут и через неделю, но пока точно предсказать это невозможно.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом в стране усугубляется вследствие недостаточных темпов вакцинации и несоблюдения ограничительных мер. 23 октября в России были зафиксированы антирекорды с начала пандемии как по количеству заражений (37 141 случай), так и по смертности от COVID-19 (1075 человек).

Из-за сложной эпидемиологической ситуации президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Он также отметил, что в случае ухудшения ситуации нерабочие дни могут быть продлены.
Общество,Александр Чепурнов,Татьяна Голикова,Владимир Путин,ИА Sputnik,
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