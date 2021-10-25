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Эксперт назвал условие отмены QR-кодов

Анна Безрукова
46 минут назад

Система QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, введенная в некоторых регионах России для улучшения эпидемситуации, должна действовать до тех пор, пока показатель коллективного иммунитета в стране не достигнет минимум 80%. Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт назвал условие отмены QR-кодов
Фото: ТАССТАСС

"Пока не меньше 80% не провакцинируются, следует держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными через QR-коды. Эта мера уже успела показать свою эффективность во многих государствах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для непривитых граждан на посещение определенных мест, пользование инфраструктурой", - сказал он.

Как считает Гинцбург, если будет введен строгий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большая часть россиян пройдут вакцинацию. Но если "это будет спустя рукава и не будет жестких границ" между теми, кто привился и теми, кто на поставил себе вакцину, вспышки будут постоянными.

В Москве вступили в силу новые коронавирусные ограничения

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом в стране усугубляется вследствие недостаточных темпов вакцинации и несоблюдения ограничительных мер.

По ее словам, только за последнюю неделю уровень заболеваемости в РФ выросли на 15,5%, в 35 регионах он превышает среднероссийские значения, а критические показатели смертности от COVID-19 и тяжелого течения заболевания фиксируются в 17 российских регионах.
Общество,Александр Гинцбург,Татьяна Голикова,ИТАР-ТАСС,
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