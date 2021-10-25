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В Роспотребнадзоре напомнили, чего нельзя делать перед ПЦР-тестом

Газета.Ru
55 минут назад

В Роспотребнадзоре напомнили, что перед сдачей ПЦР-теста на коронавирус нельзя принимать пищу и употреблять напитки, в том числе алкоголь. Специалисты уточнили, что взятие мазков рекомендуется проводить не раньше трех-четырех часов после последнего приема пищи.

В Роспотребнадзоре напомнили, чего нельзя делать перед ПЦР-тестом
Фото: Мурад Оруджев/РИА «Новости»Мурад Оруджев/РИА «Новости»

"Важно получить мазок с достаточным количеством инфицированных клеток. В момент проглатывания еды эпителиальные клетки механически слущиваются пищевым комком с поверхности слизистой оболочки. Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае, пациент может получить ложноотрицательный результат", - уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что по той же причине перед ПЦР-тестированием нельзя не стоит чистить зубы, применять лекарственные спреи, перорально принимать лекарства и использовать капли.

Также лучше не использовать перед тестированием губную помаду и бальзам - как правило, медработники не касаются рта при проведении процедуры, но случайное попадание косметики в пробирку может замедлить ПЦР-реакцию. Также в Роспотребнадзоре рекомендовали за два дня до взятия мазка отказаться от употребления спиртных напитков.

Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатным тестирование на COVID-19.

Общество,Роспотребнадзор,Госдума,
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