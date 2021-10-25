Раскрыта одна из схем обмана туристов в Крыму

Российский турист, побывавший на отдыхе в Евпатории, раскрыл схему обмана посетителей в одной из местных шашлычных. Об уловке с весом сырого продукта он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

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Так, во время отпуска на курорте в Крыму путешественник с супругой решили поужинать шашлыком в одном из местных заведений. Однако официант сразу предупредил россиян, что вес одного шампура составляет 700-800 грамм. По словам мужчины, цены в заведении были «умеренные» — 100 грамм блюда из свинины стоили 130 рублей, поэтому они согласились сделать заказ.

Спустя 30 минут паре принесли небольшую тарелку с шестью кусками мяса. «Мы переглянулись и подумали, что это какой-то, наверное, очень маленький был шампур», — вспоминает россиянин. Сумма в итоговом счете составила 1,8 тысячи рублей, шашлык обошелся туристам чуть более чем в тысячу рублей.

Когда мужчина попросил администратора заведения объяснить недовес, ему ответили, что заведение рассчитывает вес сырого изделия, а не выход готового блюда.

«Неприятно снимать лапшу с ушей... Смекалка руководства кафе удивляет. Это ж надо до такого додуматься!» — возмутился путешественник.

Позже, по приезде домой, мужчина решил сам приготовить 800 грамм сырого шашлыка и взвесить блюдо — результат его удивил. Оказалось, что у туриста получилось 570 грамм пожаренного мяса, что по его визуальным ощущениям почти в три раза больше, чем ему принесли в крымском кафе.

«Неужели теперь в шашлычных нужно уточнять, вес сырого или готового блюда они имеют ввиду? Но тогда боюсь снова оказаться в дураках (меня просто не поймут)», — недоумевает автор блога.