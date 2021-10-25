Часть аэропортов в РФ перестала работать из-за новых правил

Из-за новых правил к аэропортам, посадочные площадки перестали работать в четырех регионах. О требованиях к аэропортам написано в постановлении правительства №1603 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности».

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Начиная с 5 октября, посадочные площадки, принимающие воздушные корабли вместимостью от 20 пассажиров, должны иметь оборудование для видеомониторинга территорий и досмотра багажа, систему оповещения и сигнализацию, — передает «Коммерсант» информацию, написанную в документе. Также в число требований входит то, что вокруг территории должно проходить регулярное патрулирование и постоянное пребывание групп быстрого реагирования.

Ассоциация «Аэропорт», в число которых входят 42 аэропорта, в том числе в Домодедово, Казани, Архангельске, Иркутске, Якутске, Горно-Алтайске, написала письмо Минтрансу, в котором участники авиарынка просят пересмотреть требования к безопасности малых аэропортов. На сегодняшний день, полеты на 30 площадках не будут возобновлены, пока авиавласти не дадут мораторий на привлечение операторов к ответственности за неисполнение действующих требований.