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Гинцбург: около 80% якобы привившихся "Спутником V" и заболевших купили сертификат

Газета.Ruиещё 8
1 час назад

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что около 80% граждан, которые говорят о том, что якобы привились «Спутником V», но при этом заболели COVID-19 в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации, сообщает ТАСС.

Гинцбург: 80% заболевших после вакцинации купили сертификаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, проверить, вакцинировался ли человек «Спутником V» или нет, можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата.

«Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев», — пояснил ученый.

Гинцбург предположил, что те публичные дела о покупке поддельных сертификатов о вакцинации, о которых известно, это лишь часть того, что происходит на самом деле.

В результате, граждане, купившие поддельный сертификат, подвергают смертельной угрозе других людей, резюмировал он.

Ранее сообщалось, в одной из поликлиник Санкт-Петербурге медработники организовали фиктивную вакцинацию против коронавируса. По данным полиции, злоумышленники уничтожали неиспользованный препарат и после этого заполняли все необходимые документы. При этом сведения о вакцинации отражались на Госуслугах.

Общество,Александр Гинцбург,ИТАР-ТАСС,
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