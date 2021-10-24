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Зюганов и Милонов поддержали поддержали обматерившего ЛГБТ Самойлова

Майк Габриелян
1 час назад

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов и зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов поддержали основателя рок-группы «Агаты Кристи» Вадима Самойлова после его высказываний о «Ельцин-центре» и о пропаганде ЛГБТ.

Зюганов и Милонов поддержали поддержали обматерившего ЛГБТ Самойлова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зюганов разместил в своем Telegram-канале пост, в котором поддержал позицию Самойлова в отношении "Ельцин-центра".

«Солист рок-группы „Агата Кристи“ Вадим Самойлов на сцене „гадюшника“ под названием „Ельцин-центр“ озвучил мнение большинства россиян. Это учреждение и впрямь занимается антигосударственной деятельностью. Я не поддерживаю нецензурные выражения солиста, но по сути сказано верно», — написал Зюганов.

Комментируя скандал с участием Самойлова, Милонов заявил, что ему близка точка зрения музыканта об ЛГБТ-сообществе. При этом он назвал "больными дегенератами" тех представителей искусства, которые, по его словам, продвигают противоположные взгляды.

Напомним, что основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов во время выступления в Екатеринбурге в ночь с 22 на 23 октября со сцены «Ельцин Центр» обматерил либералов и представителей ЛГБТ-сообщества. А сам «Ельцин Центр» он обвинил в «антигосударственной контпропаганде».

Общество,Виталий Милонов,Вадим Самойлов,Геннадий Зюганов,Ельцин-центр,КПРФ,Госдума,
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