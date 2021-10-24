Александр Рогожкин снял фильм "Особенности национальной охоты" в 1995 году. Во время производства ленты он выступил и в качестве сценариста. Режиссер работал и над фильмами "Особенности национальной рыбалки" и "Особенности национальной охоты в зимний период" в 1998 и 2000-м годах. Рогожкин обладатель множества премий и наград, среди которых - "Ника", "Золотой орел" и "Кинотавр". В 1996 году удостоился звания "Заслуженный деятель искусств РФ", а в 2004 году - "Народный артист России".