Власти нашли для россиян новую мотивацию вакцинироваться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от COVID-19, чтобы можно было хорошо отпраздновать Новый год. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
«И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача - сократить количество контактов», - заявила Попова (цитата по ТАСС).
По ее словам, в течение семи нерабочих дней надо привиться от коронавируса.Это единственный способ остановить распространение.
«Другого нет. Третьего не будет, никто не спрячется ни дома, ни под столом, нигде», - сказала Попова, добавив, что вирус «заразный, опасный и непредсказуемый».
Президент РФ Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев посоветовал россиянам не ездить в путешествия в это время