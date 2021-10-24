Власти нашли для россиян новую мотивацию вакцинироваться

«И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача - сократить количество контактов», - заявила Попова (цитата по ТАСС).