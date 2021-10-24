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Для непривитых россиян ввели новые правила госпитализации

Ювелина Бернст
8 минут назад

Правительство утвердило правила госпитализации россиян, которые не переболели коронавирусом и не сделали прививку. Документ опубликован на сайте кабмина.

Правила госпитализации непривитых россиян изменили
Фото: ТАССТАСС

Таким гражданам можно будет получить только экстренную и неотложную медпомощь (в том числе в амбулаторных условиях), а также при наличии показаний и невозможности переноса срока лечения.

В нерабочие дни этим россиянам при приеме в больницу будут делать экспресс-тесты на COVID-19. Если он окажется положительным, то далее будет проводиться ПЦР-исследование.

В остальных ситуациях попасть в медучреждение можно будет только при предъявлении QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против коронавируса или перенесенного заболевания.

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Медицинские организации в нерабочие дни сохранят круглосуточный режим работы.

Из-за COVID-19 в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Региональные власти могут увеличивать этот период. В частности, в Москве и Подмосковье нерабочие дни установили с 28 октября по 7 ноября.
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