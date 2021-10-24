Правила госпитализации непривитых россиян изменили

Правительство утвердило правила госпитализации россиян, которые не переболели коронавирусом и не сделали прививку. Документ опубликован на сайте кабмина.

Фото: ТАСС ТАСС

Таким гражданам можно будет получить только экстренную и неотложную медпомощь (в том числе в амбулаторных условиях), а также при наличии показаний и невозможности переноса срока лечения.

В нерабочие дни этим россиянам при приеме в больницу будут делать экспресс-тесты на COVID-19. Если он окажется положительным, то далее будет проводиться ПЦР-исследование.

В остальных ситуациях попасть в медучреждение можно будет только при предъявлении QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против коронавируса или перенесенного заболевания.

Медицинские организации в нерабочие дни сохранят круглосуточный режим работы.