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Инфекционист заявил о падении России в глубочайшую пропасть

Ювелина Бернст
45 минут назад

Инфекционист Николай Малышев рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в России. Его слова передает «Комсомольская правда».

Инфекционист заявил о падении России в глубочайшую пропасть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пропасть, в которую мы падаем, может оказаться глубока, как Марианская впадина», - так охарактеризовал Малышев обстановку, к которой, по его мнению, может привести отказ от мер защиты от вируса и прививок.

По его словам, для принятия решения о вакцинации «не нужно смотреть ни на какие антитела». Врач также утверждает, что вакцинироваться нужно именно через шесть месяцев после болезни, так как к этому сроку у большинства людей иммунитет после перенесенной инфекции ослабевает настолько, что требуется прививка. А также и после вакцинации нужно применять барьерные средства защиты, напомнил врач.

На предположение журналиста о том, что пока «битву с ковидом Россия проигрывает», специалист ответил словами Наполеона: «проиграна битва, но не проиграна война».

Из-за COVID-19 в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы имеют право увеличивать этот период. В частности, в Москве и Подмосковье нерабочие дни установили с 28 октября по 7 ноября.

Общество,Николай Малышев,Комсомольская правда,
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