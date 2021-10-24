Инфекционист заявил о падении России в глубочайшую пропасть

«Пропасть, в которую мы падаем, может оказаться глубока, как Марианская впадина», - так охарактеризовал Малышев обстановку, к которой, по его мнению, может привести отказ от мер защиты от вируса и прививок.

По его словам, для принятия решения о вакцинации «не нужно смотреть ни на какие антитела». Врач также утверждает, что вакцинироваться нужно именно через шесть месяцев после болезни, так как к этому сроку у большинства людей иммунитет после перенесенной инфекции ослабевает настолько, что требуется прививка. А также и после вакцинации нужно применять барьерные средства защиты, напомнил врач.