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Жителей Сочи предупредили об угрозе стихий

Майк Габриелян
1 час назад

В Сочи объявили штормовое предупреждение. Городские власти предупредили, что курорт ждет ненастная погода с подтоплениями, смерчами и селями.

Жителей Сочи предупредили об угрозе стихий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ненастье начнется уже с трех часов дня 24 октября, продлится ночью и утром 25 октября.

«Местами прогнозируется сильный дождь, гроза с шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможны подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема», - сказано в сообщении администрации Сочи.

На участке Магри - Веселое существует опасность формирования смерчей над морем.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно отказаться от морского и речного отдыха, не оставлять автомобили под деревьями и различными конструкциями.

На этой неделе возле Сочи заметили водяные смерчи. Воздушные воронки в море были видны из разных районов города.

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