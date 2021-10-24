Жителей Сочи предупредили об угрозе стихий

В Сочи объявили штормовое предупреждение. Городские власти предупредили, что курорт ждет ненастная погода с подтоплениями, смерчами и селями.

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Ненастье начнется уже с трех часов дня 24 октября, продлится ночью и утром 25 октября.

«Местами прогнозируется сильный дождь, гроза с шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможны подъемы уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема», - сказано в сообщении администрации Сочи.

На участке Магри - Веселое существует опасность формирования смерчей над морем.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи временно отказаться от морского и речного отдыха, не оставлять автомобили под деревьями и различными конструкциями.