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Врач рассказала, что нельзя делать в объявленные Путиным нерабочие дни

Майк Габриелян
1 час назад

Доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев посоветовал россиянам не ездить в путешествия в нерабочие дни 30 октября - 7 ноября. Об этом сообщает Радио Sputnik.

По его словам, следует провести это время дома, поскольку любая поездка увеличит риск заражения COVID-19. В аэропортах и на вокзалах неизбежно придется контактировать с другими пассажирами, многие будут без масок.

«Еще есть время отменить бронирование… Я рекомендовал бы оставаться дома, заниматься домашним хозяйством, готовить что-то вкусное для членов семьи, читать книги, смотреть фильмы», - сказал врач.

Также свободное время можно потратить на вакцинацию.

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Эксперт предупредил, что через две недели станет понятно, соблюдали ли россияне меры безопасности. Это будет видно по всплеску или снижению заболеваемости COVID-19.

«Распространение инфекции – это как ядерная реакция – началось, а потом все дальше и дальше», – сказал эксперт.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко раскритиковал людей, недовольных локдаунами. Он заявил, что в «красных зонах» больниц идет «настоящая война», и нерабочая неделя поможет одержать в ней победу.
Общество,Видео,Денис Проценко,Николай Малышев,
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