Доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев посоветовал россиянам не ездить в путешествия в нерабочие дни 30 октября - 7 ноября. Об этом сообщает Радио Sputnik.

По его словам, следует провести это время дома, поскольку любая поездка увеличит риск заражения COVID-19. В аэропортах и на вокзалах неизбежно придется контактировать с другими пассажирами, многие будут без масок.

«Еще есть время отменить бронирование… Я рекомендовал бы оставаться дома, заниматься домашним хозяйством, готовить что-то вкусное для членов семьи, читать книги, смотреть фильмы», - сказал врач.

Также свободное время можно потратить на вакцинацию.

Эксперт предупредил, что через две недели станет понятно, соблюдали ли россияне меры безопасности. Это будет видно по всплеску или снижению заболеваемости COVID-19.

«Распространение инфекции – это как ядерная реакция – началось, а потом все дальше и дальше», – сказал эксперт.