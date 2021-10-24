В РПЦ высказались по поводу принудительной вакцинации

«Я не думаю, что церковь кого-то будет обязывать вакцинироваться, все-таки мы выступаем за свободные решения человека. Кроме того, у кого-то есть медицинские показания против вакцинации», сказал Легойда.

Напомним, что митрополит в эфире телеканала «Россия-24» заявил о том, что вакцинация священников необходима. Свое мнение он аргументировал тем, что они находится в непрерывном контакте с прихожанами. Илларион указал, что причиной отказа от вакцинации может быть лишь медицинский отвод и напомнил: в данный момент для церковных служащих прививка от коронавируса не является обязательной процедурой.