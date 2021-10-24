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В РПЦ высказались по поводу принудительной вакцинации

Елена Прошина
11 минут назад

Член Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда высказался против обязательной вакцинации священнослужителей. Об этом он заявил в прямом эфире YouTube-канале «Соловьев LIVE».

В РПЦ высказались по поводу принудительной вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не думаю, что церковь кого-то будет обязывать вакцинироваться, все-таки мы выступаем за свободные решения человека. Кроме того, у кого-то есть медицинские показания против вакцинации», сказал Легойда.

Так он прокомментировал ранее высказанное митрополитом Иларионом мнение о необходимости вакцинации священников от коронавируса. Легойда считает, что Иларион выразил свое личное мнение.

Напомним, что митрополит в эфире телеканала «Россия-24» заявил о том, что вакцинация священников необходима. Свое мнение он аргументировал тем, что они находится в непрерывном контакте с прихожанами. Илларион указал, что причиной отказа от вакцинации может быть лишь медицинский отвод и напомнил: в данный момент для церковных служащих прививка от коронавируса не является обязательной процедурой.

Ранее сообщалось, что несмотря на подъем заболеваемости СОVID-19 и объявление нерабочего периода в конце октября — начале ноября, закрытие сооружений культа в России не ожидается.

Общество,Владимир Легойда,РПЦ,
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