В РФ отказались от идеи наказывать депутатов за невыполнение обещаний

Правительство РФ не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение депутатами предвыборных обещаний. Отзыв кабмина опубликован на сайте думской базы данных.
В документе сказано, что предложенные в законопроекте оценочные формулировки не конкретизированы и могут привести к произвольному правоприменению. Приводится пример такой формулировки: «непринятие всех зависящих [от депутата] мер».
Также в правительстве обратили внимание на то, что в инициативе нет статистических и других данных, которые объясняют необходимость криминализации таких деяний.
Законопроект внес в Госдуму в августе депутат от «Справедливой России - За правду» Олег Нилов. Он предложил ввести ответственность за невыполнение лицом, избранным на выборные должности в государственных органах и органах местного самоуправления, обещаний из его предвыборной программы. За это Нилов предложил ввести штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере дохода за 1-2 года, либо принудительные работы на срок до года.