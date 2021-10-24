В РФ отказались от идеи наказывать депутатов за невыполнение обещаний

Правительство РФ не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение депутатами предвыборных обещаний. Отзыв кабмина опубликован на сайте думской базы данных.

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В документе сказано, что предложенные в законопроекте оценочные формулировки не конкретизированы и могут привести к произвольному правоприменению. Приводится пример такой формулировки: «непринятие всех зависящих [от депутата] мер».

Также в правительстве обратили внимание на то, что в инициативе нет статистических и других данных, которые объясняют необходимость криминализации таких деяний.