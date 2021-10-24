В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

В РФ отказались от идеи наказывать депутатов за невыполнение обещаний

Ювелина Бернст
42 минуты назад

Правительство РФ не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение депутатами предвыборных обещаний. Отзыв кабмина опубликован на сайте думской базы данных.

В РФ отказались от идеи наказывать депутатов за невыполнение обещаний
Фото: ТАССТАСС

В документе сказано, что предложенные в законопроекте оценочные формулировки не конкретизированы и могут привести к произвольному правоприменению. Приводится пример такой формулировки: «непринятие всех зависящих [от депутата] мер».

Также в правительстве обратили внимание на то, что в инициативе нет статистических и других данных, которые объясняют необходимость криминализации таких деяний.

Законопроект внес в Госдуму в августе депутат от «Справедливой России - За правду» Олег Нилов. Он предложил ввести ответственность за невыполнение лицом, избранным на выборные должности в государственных органах и органах местного самоуправления, обещаний из его предвыборной программы. За это Нилов предложил ввести штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере дохода за 1-2 года, либо принудительные работы на срок до года.

Общество,Олег Нилов,Справедливая Россия,Госдума,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители