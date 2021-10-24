Курящих в неположенном месте начнут вычислять с помощью камер

Российские специалисты собираются развернуть систему отслеживания людей, которые курят сигареты и вейпы в неположенных местах. О намерениях сообщили в пресс-службе «Платформы НТИ». По планам разработчиков, систему с модулем выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях, в парках, на вокзалах и в других точках по системе «Умный город».

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность», — сообщил RT со ссылкой на данные НТИ.

Программа станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения. Она в режиме реального времени анализирует видео с камер, обнаруживает на нём людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определённые зоны.

Для создания прототипа привлекут студентов российских вузов, которые участвуют в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35». Разработчика предстоит создать сам алгоритм обнаружения курения.