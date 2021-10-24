В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

В России захотели развернуть систему распознавания курильщиков

Секрет Фирмыиещё 5
45 минут назад

Российские специалисты собираются развернуть систему отслеживания людей, которые курят сигареты и вейпы в неположенных местах. О намерениях сообщили в пресс-службе «Платформы НТИ». По планам разработчиков, систему с модулем выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях, в парках, на вокзалах и в других точках по системе «Умный город».

Курящих в неположенном месте начнут вычислять с помощью камер
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещённых территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность», — сообщил RT со ссылкой на данные НТИ.

Программа станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения. Она в режиме реального времени анализирует видео с камер, обнаруживает на нём людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определённые зоны.

Для создания прототипа привлекут студентов российских вузов, которые участвуют в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35». Разработчика предстоит создать сам алгоритм обнаружения курения.

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о том, чтобы включить в программу медосмотра детей использование медицинского газоанализатора — смокелайзера. Он позволит понять, курят ли школьники.

Общество,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители