В Петербурге вводят локдаун

Из-за высоких рисков распространения COVID-19 власти Санкт-Петербурга решили ввести новые меры ограничения на период с 30 октября по 7 ноября. В эти дни в городе будут закрыты рестораны, кафе, непродовольственные магазины, торговые центры, МФЦ, организации сферы услуг и учреждения культуры (кроме музеев и театров). Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление в субботу, пишет ТАСС.

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Как говориться в документе, деятельность предприятий общественного питания, кроме доставки и обслуживания навынос, АЗС и производственных столовых временно приостанавливается.

Деятельность объектов розничной торговли также запрещается. Исключением будут заправки для электромобилей, аптеки, объекты без торгового зала, салоны красоты (кроме парикмахерских) и объекты торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости (их доля должна составлять не менее 30% от общего ассортимента).

Деятельность массажных и косметических салонов приостанавливается. Прекращается оказание ветеринарных услуг (за исключением экстренных случаев). На нерабочие дни власти Санкт-Петербурга ограничат допуск граждан в аквапарки, бассейны, фитнес-центры и другие объекты досуга. Работа МФЦ будет почти полностью приостановлена, в центрах можно будет лишь зарегистрировать рождение, брак, его расторжение или смерть.