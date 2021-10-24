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В Петербурге вводят локдаун

Елена Прошина
42 минуты назад

Из-за высоких рисков распространения COVID-19 власти Санкт-Петербурга решили ввести новые меры ограничения на период с 30 октября по 7 ноября. В эти дни в городе будут закрыты рестораны, кафе, непродовольственные магазины, торговые центры, МФЦ, организации сферы услуг и учреждения культуры (кроме музеев и театров). Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление в субботу, пишет ТАСС.

В Петербурге вводят локдаун
Фото: ТАССТАСС

Как говориться в документе, деятельность предприятий общественного питания, кроме доставки и обслуживания навынос, АЗС и производственных столовых временно приостанавливается.

Деятельность объектов розничной торговли также запрещается. Исключением будут заправки для электромобилей, аптеки, объекты без торгового зала, салоны красоты (кроме парикмахерских) и объекты торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости (их доля должна составлять не менее 30% от общего ассортимента).

Деятельность массажных и косметических салонов приостанавливается. Прекращается оказание ветеринарных услуг (за исключением экстренных случаев). На нерабочие дни власти Санкт-Петербурга ограничат допуск граждан в аквапарки, бассейны, фитнес-центры и другие объекты досуга. Работа МФЦ будет почти полностью приостановлена, в центрах можно будет лишь зарегистрировать рождение, брак, его расторжение или смерть.

Организации культуры Петербурга в период с 30 октября по 7 ноября не будут работать, однако запрет не коснется театров и музеев.

Общество,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,ИТАР-ТАСС,
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