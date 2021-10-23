В РПЦ высказались о принудительной вакцинации священников

В Русской православной церкви (РПЦ) не будут заставлять священников вакцинироваться. Об этом рассказал член Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви Владимир Легойда.
«Я не думаю, что церковь кого-то будет обязывать [вакцинироваться], все-таки мы выступаем за свободные решения человека. Кроме того, у кого-то есть медицинские показания против вакцинации», — выразил свое мнение по поводу обязательной вакцинации среди священников Владимир Легойда.
Об этой теме у него поинтересовался Владимир Соловьев в прямом эфире на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Владимир Легойда прокомментировал слова митрополита Илариона о необходимости прививать работников церкви от COVID-19. Церковный деятель подчеркнул, что священнослужитель Иларион высказал исключительно свое личное мнение.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом и введением нерабочих дней в октябре—ноябре закрытие храмов не планируется. Принятия новых противоэпидермических мер в РПЦ также не ожидается.