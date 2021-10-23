В РПЦ высказались о принудительной вакцинации священников

«Я не думаю, что церковь кого-то будет обязывать [вакцинироваться], все-таки мы выступаем за свободные решения человека. Кроме того, у кого-то есть медицинские показания против вакцинации», — выразил свое мнение по поводу обязательной вакцинации среди священников Владимир Легойда.