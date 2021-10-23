Власти Петербурга вводят новые ограничения по COVID-19 в нерабочие дни

Власти Санкт-Петербурга вводят новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщается на сайте городской администрации. В частности, в данный период будет приостановлена работа предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки, а также общепита на вокзалах и производственных столовых. Кроме того, прекращают работу объекты розничной торговли, исключением станут аптеки и объекты торговли продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости при доле таких товаров не менее 30%. Также приостанавливается работа салонов красоты и допуск посетителей в фитнес-центры. Новость дополняется.