Барельеф Медузы Горгоны с лицом Лукашенко сломали в Петербурге

«То, что уберут, было ожидаемо, но то, что они подорвались так быстро, немного удивило. Ну ладно, в скоротечности жизни стритарта и есть его прелесть. Новой работы по Лукашенко не планируется, по крайней мере, в ближайшее время. У меня была идея, я ее реализовал, она прозвучала. Точка», — прокомментировал уничтожение произведения искусства художник.