В Госдуме призвали разрешить в России зарубежные вакцины от COVID

Депутат Госдумы РФ, член комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный призвал допустить на российский рынок зарубежный вакцины от коронавируса. По его словам, граждане могут прививаться зарубежными препаратами за собственный счёт. Об этом пишет URA.ru.

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Специалист отметил, что закупать за счёт бюджетных средств иностранные препараты, при наличии собственных, не имеет никакого смысла. Тем не менее, и ограничивать их доступ в страну тоже не стоит.

Я допускаю, что это будет плюсом к этой ситуации, — подчеркнул Куринный.

Он также добавил, что россияне в этом случае смогут привиться зарубежным препаратом, если по каким-то причинам не доверяют российским. Также это будет удобно для тех, кто работает за рубежом — не во всех странах мира вакцины РФ признаны.