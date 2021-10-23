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В Госдуме призвали разрешить в России зарубежные вакцины от COVID

News.ru
37 минут назад

Депутат Госдумы РФ, член комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный призвал допустить на российский рынок зарубежный вакцины от коронавируса. По его словам, граждане могут прививаться зарубежными препаратами за собственный счёт. Об этом пишет URA.ru.

В Госдуме призвали разрешить в России зарубежные вакцины от COVID
Фото: ТАССТАСС

Специалист отметил, что закупать за счёт бюджетных средств иностранные препараты, при наличии собственных, не имеет никакого смысла. Тем не менее, и ограничивать их доступ в страну тоже не стоит.

Я допускаю, что это будет плюсом к этой ситуации, — подчеркнул Куринный.

Он также добавил, что россияне в этом случае смогут привиться зарубежным препаратом, если по каким-то причинам не доверяют российским. Также это будет удобно для тех, кто работает за рубежом — не во всех странах мира вакцины РФ признаны.

Ранее сообщалось, что прививка детей в возрасте от 5 до 11 лет вакциной от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, может быть целесообразной как минимум в определённых случаях. В настоящее время в США разрешено применение вакцин только для взрослых и детей с 12 лет.

Общество,Алексей Куринный,Pfizer,Госдума,РИА Ura.ru,
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