Власти Сочи пошли на уступки перекрывшим трассу в Адлер жителям

Власти Сочи пошли навстречу жителям «Красной поляны» и вернули двустороннее движение на трассе Адлер — «Альпика-Сервис». Об этом сообщает канал Shot, опубликовавший видео с места событий.

«Мы сделали это, дорогу открывают! Все переводят обратно. Люди, всем спасибо огромное!» - говорит женщина за кадром.

Она отметила, что «эмоций куча просто».

В толпе также слышны крики радости: «Наши победили! Ура!»

«Местные отстояли дорогу (пока). Тестовый формат с перекрытием 26 километров отменили во время стихийного собрания», - сообщают очевидцы.

По их словам, часть жителей сейчас общается с администрацией Сочи. Остальные расходятся по домам — праздновать победу.

Сегодня в Сочи местные жители перекрыли трассу Адлер — «Альпика-сервис». Они были недовольны односторонней дорогой.

На трассе скопились сотни жителей, приехали полиция и ОМОН, «пять пазиков Росгвардии».