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Названы сроки спада пандемии коронавируса в России

Майк Габриелян
1 час назад

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что речь может идти о конце 2021 года. Ее цитирует РИА «Новости».

Названы сроки спада пандемии коронавируса в России
Фото: ТАССТАСС

«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — сказала эксперт.

По ее словам, вводящихся в России ограничений будет достаточно, чтобы остановить рост заболеваемости. Однако необходима и помощь граждан: в стране должна активно идти вакцинация, необходимо скрупулезно соблюдать меры предосторожности.

Накануне в России выявили 37 678 новых случаев ковида, более тысячи пациентов умерли. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 ухудшилась в 14 регионах.

Общество,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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