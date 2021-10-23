Названы сроки спада пандемии коронавируса в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что речь может идти о конце 2021 года. Ее цитирует РИА «Новости».

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«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», — сказала эксперт.

По ее словам, вводящихся в России ограничений будет достаточно, чтобы остановить рост заболеваемости. Однако необходима и помощь граждан: в стране должна активно идти вакцинация, необходимо скрупулезно соблюдать меры предосторожности.