В Петербурге собрались ввести локдаун вслед за Москвой

Власти Санкт-Петербурга намерены с 30 октября ввести локдаун по московскому сценарию. О подготовке к таким мерам сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на информированный источник.
«Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся», - заявил собеседник.
По его словам, ограничения будут похожи на те, что вводят в Москве. Однако есть и несколько послаблений. Так, помимо продуктовых магазинов и аптек, смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. С QR-кодом можно будет попасть в музеи и театры.
О новых мерах городские власти объявят вечером 23 октября. Их намеренно решили сделать аналогичными московским: в Смольном хотят избежать потока туристов из первопрестольной. Кроме того, жесткие меры позволят не закрывать магазины перед Новым годом.
За минувшие сутки в северной столице выявлено 3360 новых случаев COVID-19. Город занимает второе место в стране по этому показателю. В Москве – 7803 случаев. По всей России – 37 678 случаев.
На прошлой неделе стало известно, что ковид-инфицированных начали размещать в военных госпиталях Петербурга.