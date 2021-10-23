В Петербурге собрались ввести локдаун вслед за Москвой

Власти Санкт-Петербурга намерены с 30 октября ввести локдаун по московскому сценарию. О подготовке к таким мерам сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на информированный источник.

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«Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся», - заявил собеседник.

По его словам, ограничения будут похожи на те, что вводят в Москве. Однако есть и несколько послаблений. Так, помимо продуктовых магазинов и аптек, смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. С QR-кодом можно будет попасть в музеи и театры.

О новых мерах городские власти объявят вечером 23 октября. Их намеренно решили сделать аналогичными московским: в Смольном хотят избежать потока туристов из первопрестольной. Кроме того, жесткие меры позволят не закрывать магазины перед Новым годом.

За минувшие сутки в северной столице выявлено 3360 новых случаев COVID-19. Город занимает второе место в стране по этому показателю. В Москве – 7803 случаев. По всей России – 37 678 случаев.