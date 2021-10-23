В России призвали сажать антипрививочников на 15 лет

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков заявил о необходимости приравнять противников вакцинации к уголовникам и приговаривать их к реальным тюремным срокам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Считаю справедливым административно наказывать тех, кто призывает отказаться от прививки. А если доказано, что призывы отказа от прививки привели к чьей-либо смерти, нужно подобные случаи приравнять к случаям доведения до самоубийства», — считает Сандаков.

Напомним, что статья 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в случае, когда причиной суицида стали чьи-то публичные выступления – в том числе в СМИ или интернете.

Сандаков уверен, что с граждан, отказавшихся от прививки против коронавируса, следует взыскивать стоимость их лечения, если они попадают с этой болезнью в больницу. По мнению Сандакова, это не должно касаться тех людей, кто имеет отвод от прививки по медицинским показаниям.

В одном из комментариев на своей страничке Сандаков пояснил, что его позиция в отношении прививок стала столь жесткой после тяжелых болезней и смертей непривитых близких людей.

Что касается самого Сандакова, то в 2015 году он был обвинен в мошеннических действиях и взломе чужой электронной почты. В 2018-м его осудили 5,5 лет заключения и приговорили к штрафу в 7 млн рублей. В июле 2020 году он вышел на свободу по УДО.