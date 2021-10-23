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Мясников назвал смертельно опасные лекарства

Елена Прошина
35 минут назад

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил группы лекарственных препаратов, прием которых может привести к смерти. Его слова приводит РИА «Новости».

Мясников назвал смертельно опасные лекарства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одним из самых опасных типов медикаментов Мясников считает препараты для химотерапии. Они отрицательно воздействуют на сердечно-сосудистую систему.

«То есть мы даем препарат, понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. Но нам надо спасать жизнь», — сообщил Мясников.

По его мнению, неправильный прием нестероидных противовоспалительных лекарств типа ибупрофена, диклофенака и индометацина приводит к повышению кровяного давления, становится триггером сосудистых кризов и инфарктов. Мясников отметил, что эти медикаменты противопоказаны при сердечной недостаточности. В исключительных случаях, по его словам, прибегать к ним для лечения больных-сердечников можно только под наблюдением врача и крайне осторожно.

Врач уверен, что перечисленные им медикаменты считаются самыми опасными из числа продающихся без рецепта, и он не представляет, скольких людей их прием привел к гибели.

Помимо нестироидных противовоспалительных средств, опасными побочными эффектами характеризуются антибиотики. Они способны провоцировать сердечную аритмию, а также негативно влиять на другие органы, утверждает Мясников. Препарат дигоксин, назначаемый при сердечной недостаточности и мерцательной аритмии, может спровоцировать смертельно опасную аритмию в случае передозировки, напомнил врач.

Кроме того, по его словам, при постоянном приеме средств от изжоги страдает механизм всасывание организмом магния, что провоцирует падение уровня кальция и калия в крови. В результате у пациента повышается риск анемии и инфаркта.

Среди опасных для системы кровообращения лекарств Мясников отметил также препараты из числа сосудосуживающих, мочегонных, слабительных и бета-блокаторы.

Общество,Александр Мясников,РИА Новости,
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