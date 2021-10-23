В России следует распространить практику применения QR-кодов на общественный транспорт. Такое предложение в разговоре с URA.RU сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Я, например, вчера ухал в метро и обратил внимание, что половина людей либо не носят маски, либо носят неправильно. Если мы вводим QR-коды в отношении тех, кто у нас пользуется общественным транспортом, почему эти QR-коды не работают для тех, кто ездит в метро? Почему те, кто соблюдают нормы и правила должны подвергать себя риску? Считаю, что через какое-то время мы должны такие же правила, с обязательством посещения мест общественного пользования с QR-кодами, распространить на общественный транспорт», — сказал URA.RU Сергей Рыбальченко.
Общественник отметил, что россияне без QR-кодов могли бы пользоваться услугами такси.
«Если люди не хотят вакцинироваться или ищут повод для того, чтобы это не делать, то они могут пользоваться такси или личным транспортом, но не подвергать риску других людей», — объяснил собеседник агентства.
Рыбальченко отметил, что подобный опыт существует в европейских странах.
«В ряде стран Европы ввели локдаун, применяют QR-коды на общественный транспорт. Либо вы утверждаете справкой, что вам нельзя вакцинироваться, вам выдают такой же код. Но в этом случае вы имеете свой проездной, как социальную карту и с ней ходите», — заключил член Общественной палаты РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Такую меру борьбы с заболеваемостью предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Тем временем практических во всех регионах страны ввели QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов, театров, музеев.