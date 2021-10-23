«Я, например, вчера ухал в метро и обратил внимание, что половина людей либо не носят маски, либо носят неправильно. Если мы вводим QR-коды в отношении тех, кто у нас пользуется общественным транспортом, почему эти QR-коды не работают для тех, кто ездит в метро? Почему те, кто соблюдают нормы и правила должны подвергать себя риску? Считаю, что через какое-то время мы должны такие же правила, с обязательством посещения мест общественного пользования с QR-кодами, распространить на общественный транспорт», — сказал URA.RU Сергей Рыбальченко.