Роспотребнадзор сделал прогноз по COVID-19 к концу года

Показатели заболеваемости коронавирусом в России могут стабилизироваться к концу года, заявила РИА «Новости» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», – сказала она.

По данным на пятницу, в России за сутки зафиксирован 37 141 новый случай коронавируса. За 24 часа скончались 1064 пациента, 25 453 человека выздоровели.