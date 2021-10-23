Роспотребнадзор сделал прогноз по COVID-19 к концу года

Показатели заболеваемости коронавирусом в России могут стабилизироваться к концу года, заявила РИА «Новости» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными», – сказала она.
По данным на пятницу, в России за сутки зафиксирован 37 141 новый случай коронавируса. За 24 часа скончались 1064 пациента, 25 453 человека выздоровели.
Российский президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Региональные власти могут установить дополнительные нерабочие дни. Так, в Москве и Подмосковье они продлятся с 28 октября по 7 ноября.