В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+13° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

«Фонтанка»: в Петербурге введут «локдаун» с 30 октября

Елена Прошина
21 минуту назад

Власти Санкт-Петербурга введут «жесткий локдаун» с 30 октября. Он будет действовать по московскому сценарию, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на свой источник.

«Фонтанка»: в Петербурге введут «локдаун» с 30 октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, если сейчас не принять жесткие меры, то через неделю свободные места в стационарах закончатся. Такие меры вводятся в частности, чтобы не привлекать туристов из Москвы в северную столицу.

Локдауна в Санкт-Петербурге будут несколько отличаться от Москвы. В городе будут работать предприятия по оказанию бытовых услуг. Театры и музеи можно будет посещать при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или перенесенное в последние полгода заболевание.

Как ожидается, власти объявят об ограничении 23 октября. Они считают, что ограничения в ноябре позволят избежать локдауна в новогодние праздники.

Напомним, в Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В мегаполисе приостановят работу все предприятия и организации, кроме обеспечивающих функционирование базовой инфраструктуры города. Кроме того, будет запрещено проводить массовые мероприятия, за исключением согласованных с властями. Театры и музеи смогут работать при 50-процентной загрузке, для посещения понадобится QR-код.

Общество,Правительство Санкт-Петербурга,Фонтанка.Ру,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители