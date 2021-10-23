«Фонтанка»: в Петербурге введут «локдаун» с 30 октября

Власти Санкт-Петербурга введут «жесткий локдаун» с 30 октября. Он будет действовать по московскому сценарию, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на свой источник.

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По его словам, если сейчас не принять жесткие меры, то через неделю свободные места в стационарах закончатся. Такие меры вводятся в частности, чтобы не привлекать туристов из Москвы в северную столицу.

Локдауна в Санкт-Петербурге будут несколько отличаться от Москвы. В городе будут работать предприятия по оказанию бытовых услуг. Театры и музеи можно будет посещать при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или перенесенное в последние полгода заболевание.

Как ожидается, власти объявят об ограничении 23 октября. Они считают, что ограничения в ноябре позволят избежать локдауна в новогодние праздники.