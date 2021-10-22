Масочный режим ужесточен: как избежать штрафа

В России ужесточили надзор за соблюдением противоэпидемических мер. В московском транспорте штрафуют, даже если маска есть, но надета, например, на подбородок или только на рот. Юристы советуют не спорить с выписывающим штраф и свое несогласие изъявлять в судебном порядке. Так же стоит поступить, если вы не согласны со штрафом, выписанным по результатам мониторинга фотографий с массовых мероприятий в соцсетях или в торговых центрах.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране усиливается контроль за соблюдением обязательных санитарных требований на всех видах транспорта. Контролеры и сотрудники полиции выписывают штраф не только пассажирам без маски, но и тем, у кого формально маска есть, но она приспущена. Также усиленные рейды по проверке наличия масок начаты и в московском метро, там к проверке наличия масок на пассажирах привлечены наряды полиции. При этом контроль усилен не только при входах на станции, но и в самих вагонах.

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Сумма штрафа как за отсутствие маски, так и за то, что она снята с органов дыхания, одинакова - 5 тыс. рублей.

Аналогичные меры принимаются в Московской, Самарской, Ленинградской, Курской, Тульской и других областях, а также в Крыму, Краснодарском крае и Башкирии.

В качестве доказательства сотрудники правоохранительных органов, а также другие уполномоченные лица будут использовать фото- и видеоматериалы с фиксацией неправильного ношения масок, пояснил в разговоре с "Газетой.Ru" глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

"Раньше правоохранительными органами, по сути, примерялся формальный подход: если маска есть, нарушения нет, однако теперь будет важна правильность ношения этого средства защиты", - отметил он.

Юристы советуют: если вас остановили и начали составлять протокол, спорить не стоит, так как такое поведение будет расценено как неповиновение законным требованиям сотрудникам при исполнении. При составлении протокола необходимо заявить о своем несогласии со штрафом.

"Как показывает практика, при рассмотрении жалоб на постановления и отмене либо снижении штрафа судьи удовлетворялись объяснением о наличии маски в момент составления протокола, которую человек попросту не успел надеть, либо если маска испортилась во время поездки, а запасной не было. Эти пояснения нужно включать в протокол", - уточнил вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Вместе с тем нарушивших режим самоизоляции пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями штрафы вряд ли ждут.

"Максимум, что сделает добросовестный сотрудник полиции - настоятельно попросит пенсионеров либо хроников пройти домой", - добавила адвокат Майя Шевцова.

Между тем первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк анонсировал привлечение к ответственности по результатам изучения фотографий с массовых мероприятий в соцсетях, а также кадров с камер видеонаблюдения в ТЦ.

"Вероятно, с этой целью граждан заставляют проходить биометрические измерения для целей идентификации личности. Гражданин может узнать о том, что он привлечен к ответственности, после загрузки такой информации (постановления) на "Госуслугах" в личном кабинете", - пояснил Кузнецов.

Однако в данном случае нарушаются правила привлечения граждан к административной ответственности - протокол составляется без личного участия гражданина, не проводится процедура рассмотрения материалов административного правонарушения.

"Также очень сомнительным представляется факт фиксации нарушения: могут быть выбраны кадры, "удобные" проверяющим, выбран тот момент, когда человек неудачно повернулся, в результате чего маска могла съехать или упасть. Что делать в этом случае - конечно, обжаловать такие постановления", - добавил юрист.