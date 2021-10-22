Россиянам станет сложнее попасть на отдых в Крым

Власти Крыма ужесточили ограничения для туристов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изменения в указе о введении режима повышенной готовности на территории республики.

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С 25 октября заселиться в отели и санатории туристы смогут только при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенном в последние полгода заболевании, а также отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до заселения в гостиницу.

Также отели в Крыму обязали отказывать туристам в бронировании при отсутствии сертификата о вакцинации.