Россиянам станет сложнее попасть на отдых в Крым

Власти Крыма ужесточили ограничения для туристов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на изменения в указе о введении режима повышенной готовности на территории республики.
С 25 октября заселиться в отели и санатории туристы смогут только при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенном в последние полгода заболевании, а также отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до заселения в гостиницу.
Также отели в Крыму обязали отказывать туристам в бронировании при отсутствии сертификата о вакцинации.
Кроме того, с 25 октября в Крыму вводят систему QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, спортзалов, кинотеатров и других заведений досуга. Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в республике будут работать более 70 мобильных групп, которые займутся проверкой наличия QR-кодов о вакцинации у персонала и посетителей заведений общепита и досуга.