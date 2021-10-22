Ситуация осложнилась: какие меры вводят в регионах из-за коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о серьёзном ухудшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу в 14 регионах России. Она отметила, что всего за неделю число заболеваний увеличилось. Её слова приводит ТАСС.

Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, — сказала вице-премьер.

Видео дня

Она отметила, что при планировании поездок в эти регионы стоит учитывать материалы на сайте стопкоронавирус.рф. Особенно это касается путешествий в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября президент РФ Владимир Путин подписал 20 октября. Документ наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочим период с 28 октября по 7 ноября, а также ввёл ряд дополнительных ограничений.

Объявив всероссийские нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, федеральные власти дали право регионам эти сроки расширить, исходя из ситуации на местах. Этим правом уже воспользовались Москва и Подмосковье — нерабочие дни здесь начнутся с 28 октября. Но пока регионы ограничиваются привычными мерами — вводят QR-коды и обязательную вакцинацию учителей и медиков.

На общем фоне отличились власти Смоленской области — указом губернатора от 20 октября там ввели QR-коды для посещения гипермаркетов и универмагов. Казалось бы, мера беспрецедентная — подобного в России еще не было, даже за рубежом были только единичные случаи (например, в Германии). Однако выбора между QR-кодом и булкой хлеба не получилось — магазины «у дома» никто закрывать не будет, поясняет журналист из Смоленска Анна:

— Речь идет о супермаркетах, которые находятся на территории торгово-развлекательных центров. Люди, в общем-то, были уже к этому, по сути, готовы. Единственное исключение в том, что теперь и вход в торговые центры возможен только по QR-кодам, а не просто осуществление покупок.



— А как вообще с заболеваемостью?



— Очень сильная. Особенно последняя неделя. Таких цифр еще никогда не было, и с каждым днем они растут. Но к ограничениям относятся суперотрицательно — это видно по комментариям в соцсетях. Смолянам — искренне плевать.

QR-коды для посещения массовых мероприятий и общественных мест ввели Тульская и Тюменская области, в том числе для общепита — Саратовская. В Волгоградской области по кодам будут осуществляться междугородние перевозки.

Несмотря на ужесточение мер на местах и просьбы властей сидеть дома, многие решили провести нерабочие дни на российских курортах. Агрегаторы фиксируют спрос на авиа- и ж/д-билеты — о росте в полтора-два раза сообщали Aviasales, OneTwoTrip, Tutu.ru. Всплеск интереса заметили и в Biletix, говорит директор по маркетингу сервиса Александр Мишин.

«По Сочи — это примерно плюс 40% к прошлой неделе. Крым — это примерно плюс 25%. По остальным направлениям — курорты Краснодарского края, Калининградской области — роста нет. Стоимость билетов выросла. И билетов осталось не так много, если мы говорим про все длинные выходные. Субсидии есть на дальневосточных маршрутах. Но мы не говорим, что люди в нерабочие дни полетят во Владивосток, на Камчатку».

Власти Крыма и Краснодарского края пытаются сдержать турпоток, вводят ограничения — QR-коды, закрытие массовых мероприятий. В Крыму обсуждают возможность введения ковид-патрулей на набережных для проверок ПЦР-тестов и QR-кодов.

Впрочем, в российской ассоциации туроператоров пока не отмечают аннулирования туров. В РЖД готовы включать дополнительные вагоны в поезда, если будет высокий спрос на поездки. Подстроились и отельеры — скачок цен есть с 29-го на 30-е число, когда начинаются нерабочие дни. В Сочи тур на 29 октября можно взять за 20-22 тысячи рублей на двоих на пять ночей. На 30 октября тур обойдется на 5-6 тысяч рублей дороже. На крымских курортах ситуация та же, только туры дороже — от 25-30 тысяч. Комментирует гендиректор City Park Hotel в Сочи Илья Завиваев:

«Ожидаем увеличения спроса и понимаем, что оно будет. Но оно не будет взрывным. Люди смотрят: а что будет дальше? Потому что, по опыту прошлого года, эти каникулы начинались с малого, а потом продлевались. Если будет повышенный спрос — цены автоматически пойдут за ним. Уже отельеры Краснодарского края подстроились под текущую обстановку. Ждут гостей с ПЦР-справками и вакцинированных, дополнительно вакцинируют сотрудников. Если раньше было 60%, то мы, например, до 95% обязательно вакцинируем».

Власти Сочи ожидают, что в начале ноября отели и санатории будут загружены на 90% — это около 120 тысяч туристов. Впрочем, эффект от ограничений есть, и его фиксируют там, где не ждали. В АТОР заявили, что замерли бронирования путевок в Москву и Подмосковье — и снижение заявок будет неизбежно.

Власти Воронежской области в связи с осложнившейся ситуацией с коронавирусом вводят нерабочие дни в регионе в период с 25 октября по 7 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

В Воронежской области вводятся нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении.

В регионе на период нерабочих дней предприятия сферы обслуживания, в том числе салоны красоты, кафе и рестораны, будут закрыты.

"Не разрешена работа: ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, салонов красоты, косметических и спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и объектов, в которых оказываются подобные услуги, общепита", - говорится в сообщении властей.

Также на период с 25 октября по 7 ноября запрещается работа физкультурно-оздоровительных комплексов, спортобъектов, фитнес-клубов, бассейнов. Приостанавливается работа объектов розничной торговли, в частности торговых центров. Ограничение не распространяются на работу аптек, салонов сотовой связи, организаций продажи продуктов питания и розничных торговых точек с отдельным входом.

В детсадах в период нерабочих дней будет организована работа дежурных групп. В штатном режиме продолжат работу все прививочные пункты, медучреждения региона будут работать для оказания помощи в неотложных ситуациях и по жизненным показаниям. Также на территории региона будут работать аптеки, продуктовые магазины, салоны сотовой связи, розничные торговые точки с отдельным входом с улицы и возможностью дистанционной продажи товаров или с условием их доставки.

В Нижегородской области на фоне неблагополучной ситуации с распространением COVID-19 вводят нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября включительно. Такое решение принял губернатор Глеб Никитин, сообщается на сайте регионального правительства.

Никитин пояснил, что решение о нерабочих днях принято исходя из ситуации в местной системе здравоохранения. «Сейчас в области развернуто более 9100 коек для лечения больных с коронавирусом. Сокращается процент свободного коечного фонда. По прогнозам регионального минздрава, если не принять немедленных мер, то вскоре резерв будет исчерпан», — добавил он, отметив, что медики работают на пределе своих возможностей.

Кроме того, растет число пациентов на аппаратах ИВЛ и количество летальных исходов.

«В таких условиях мы не можем рисковать жизнями людей, не можем допустить, чтобы граждане оставались без квалифицированной медицинской помощи. Это сложное, но необходимое решение», — заключил глава региона.

Согласно указу, на период нерабочих дней многие организации в Нижегородской области приостанавливают работу, массовые мероприятия отменяются. Системообразующие компании и предприятия непрерывного цикла продолжат функционировать. Также будут открыты музеи и организации для занятия спортом — допуск людей на эти объекты будет осуществляться по QR-кодам или мультипассам.

С 25 октября по 7 ноября в нижегородских школах устанавливаются каникулы, а в детских садах вводятся дежурные группы. При этом МФЦ в указанные дни будут работать только по предварительной записи.

Власти Саратовской области объявили нерабочими дни с 27 октября по 7 ноября. Постановление опубликовано в Telegram-канале правительства региона.

Как заявил губернатор Валерий Радаев, ситуация с распространением коронавируса в регионе остается крайне напряженной, а число заболевших увеличивается с каждым днем.

По его словам, период нерабочих дней позволит сократить поездки и контакты людей. «Это необходимая мера для разрыва цепочки заболеваемости», — сказал Радаев.

Всего в Саратовской области выявлено 96 866 случаев коронавируса, умерли 3 583 человека, выздоровели — 86 683.

В Пермском крае нерабочие дни начнутся с 25 октября и продлятся до 7 ноября. Об этом объявили власти региона, сообщает РИА Новости.

О решении рассказала заместитель руководителя администрации губернатора Мария Геворгян. Она пояснила журналистам, что власти Пермского края также намерены ввести обязательную самоизоляцию для всех непривитых граждан с 30 октября в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.

Геворгян уточнила, что переболевших коронавирусом граждан эти ограничения не коснутся.

В Свердловской области ввели обязательную самоизоляцию для пожилых невакцинированных граждан. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил замгубернатора региона Павел Креков. Его слова приводит РИА Новости.

Такие ограничительные меры коснутся граждан старше 65 лет, исключение составят вакцинированные и переболевшие люди. Также, по словам Крекова, в регионе решили раньше ввести QR-коды для посещения общественных мест. Ранее объявлялось, что их введут с 8 ноября, однако они начнут действовать уже с 30 октября.

QR-коды понадобятся для посещения театров, кинотеатров, выставок, салонов красоты, фитнес-центров и других объектов. Также их рекомендовано ввести в торговых центрах и ресторанах.

Нерабочими днями в Свердловской области объявлен период с 30 октября по 7 ноября.

Российские власти в настоящее время не рассматривают более жестких ограничительных мер для снижения заболеваемости COVID-19. Возможность их введения оценил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.