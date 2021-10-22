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Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации от COVID

Елена Прошина
1 час назад

Активность иммунной системы человека меняется в зависимости от времени суток. Согласно выводу ученых из Женевского университета (UNIGE) в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана (LMU) в Германии, при вакцинации от коронавируса может иметь значение время дня, в который делается инъекция, сообщает РБК.

Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации от COVID
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследования проводились на мышах. Ученые следили за дендритными клетками, которые активно распознают антигены – специфические фрагменты патогенов. Фрагменты обычно позволяют вакцинам «обучить» иммунную систему бороться с вирусом и бороться с ним без заражения.

Опыты на мышах показали, что дендритные клетки наиболее активно перемещаются в конце стадии покоя организма, перед возобновлением активности. Для мышей это день, а для человеческого организма – ранее утро перед пробуждением.

Ученые уверены, что таким образом время суток необходимо учитывать при вакцинации и при противоопухолевой иммунотерапии, поскольку это может повысить эффективность процедур.

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