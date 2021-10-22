Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID в 14 регионах

Эпидемиологическая ситуация за неделю в период с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

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«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах», — заявила вице-премьер.

Голикова также напомнила, что вакцинация — оптимальная защита от COVID-19.