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Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах

Lenta.ru
53 минуты назад

Эпидемиологическая ситуация за неделю в период с 15 по 22 октября ухудшилась в 14 регионах России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID в 14 регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах», — заявила вице-премьер.

Голикова также напомнила, что вакцинация — оптимальная защита от COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал россиянам оставаться дома и не планировать никаких поездок на время нерабочих дней из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Общество,Роспотребнадзор,
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